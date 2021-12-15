Петербуржцы с трудом передвигаются по мокрому снегу под нависшими сосульками

Утром 15 декабря петербургские улицы встретили горожан мокрым снегом под ногами и уже привычными сугробами, несмотря на то, что Комблаг заявляет о работе в усиленном режиме: на улицах, по официальным данным, работают 1118 единиц техники и 432 дворника.

«Пешеходам рекомендуем перемещаться по тротуарам аккуратно и неспешно, выбирать для прогулок удобную обувь с нескользящей подошвой, а также не перебегать проезжую часть перед движущимися автомобилями», - сообщает страница правительства Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Передвигаться «аккуратно по тротуарам» получается не везде. Не дождавшиеся отправки на снегоплавильные пункты снежные валы начали таять, превращая пешеходные переходы в водные преграды, о чем горожане сообщают в комментариях на странице губернатора Александра Беглова, призывая наказать профильного вице-губернатора.

Там, где все растаяло, пешеходы вынуждены «плыть», сообщают подписчики одного из каналов в Telegram о петербургской жизни.

По свидетельству подписчиков «Дежурного по Питеру», в Невском районе ситуация из года в год одинаковая: подходы к остановкам зимой завалены либо снегом, либо грязной «кашей», в которой вязнут ноги.

На Васильевском острове, жители которого недавно жаловались на подрядчиков комблага, складировавших сугробы на газоны, ситуация немногим лучше – слякоть под ногами и разной степени аккуратности «технологические валы».

В Адмиралтейском районе опасность подстерегает и сверху, и снизу – над тротуарами в Замятином переулке нависают угрожающие сосульки, а под ногами – гололед и выбоины.

Так что пешеходам ничего не остается, кроме как нарушать рекомендации Смольного и идти не по тротуарам, а по проезжей части, где относительно чисто.

По сообщениям жителей, в районе нет реакции даже на откровенно вопиющие случаи падения снежных глыб рядом со зданиями.

Сосульки с началом оттепели часто срывались с крыш – пятеро петербуржцев получили из-за этого травмы. Губернатор Александр Беглов распорядился ускорить темпы уборки крыш, но пока что с них продолжают падать глыбы снега и льда. На этот раз, к счастью, не на прохожих.

В отличие от чиновников Смольного, обычные петербуржцы знали, что оттепель неизбежно приведет к падению сосулек с крыш, и просили коммунальщиков оперативно их почистить, однако их не услышали. Нарушения по части уборки кровли обнаружили в каждом втором из 2100 проверенных зданий, сообщила глава Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга Ольга Акацевич. Это значит, что в последующие дни оттепели могут пострадать еще больше горожан.