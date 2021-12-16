Народная артистка Луппиан поддержала обращение Краско к Путину из-за некачественной уборки снега в Петербурге

Народная артистка России Лариса Луппиан поддержала актера Ивана Краско, написавшего письмо президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию с уборкой снега и наледи в Санкт-Петербурге. По ее мнению, Северной столице необходимо изменить саму систему подхода к решению данной проблемы и обратить внимание на опыт других городов и стран.

Советский и российский актер, народный артист России Иван Краско написал открытое письмо с обращением к президенту страны, в котором попросил главу государства повлиять на катастрофическую ситуацию со снегом и льдом в Петербурге. Артист был вынужден обратиться к российскому лидеру, так как городские власти не реагируют на просьбы и жалобы жителей Северной столицы.

Краско две недели не выходил из дома из-за нерасчищенных снежных завалов и гололеда, а его звонки в управляющие компании и Смольный не заставили чиновников и коммунальщиков принять соответствующие меры. В связи с этим актер назвал ситуацию с уборкой снега в Санкт-Петербурге «кошмаром», а губернатора Александра Беглова – «сомнительной для города кандидатурой».

Комментируя инициативу Ивана Ивановича, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан заявила, что ее коллега правильно поступил, обратившись непосредственно к главе государства, потому что происходящее сегодня в Петербурге является чем-то «запредельным».

«Почему у нас так работают коммунальные службы – непонятно. Раньше были дворники, теперь дворники убирают только внутри двора. На улице они не убирают. Выйти на улицу вообще невозможно, я уж не говорю там с ребенком прогуляться, до машины не дойти, до магазина. Молодец Иван Иванович. Я его всячески поддерживаю. Конечно, Путин не должен решать такие вопросы – это просто абсурд. Но если уж… Я уже не знаю, к царю-батюшке обращаться или куда – я не знаю. У нас вот каждый год, это просто безобразие. У нас какая-то умная голова надумала, что дворники должны убирать только внутри двора, а около дома они убирать не должны. А естественно, городские службы просто не в состоянии убирать все дороги. Раньше с утра просыпался под шум дворников, как они мели «шур-шур-шур», снегом скребли, все в кучку складывали, а потом уже приезжали машины и эти кучки увозили. А теперь это ужас, что творится. Я не знаю, это просто кошмар», – высказала свое мнение Лариса Регинальдовна.

Она также подчеркнула, что «разборки», начавшиеся в Смольном после вмешательства Владимира Путина, стоило устроить уже давно. По мнению Луппиан, Санкт-Петербургу стоит обратиться к опыту Москвы и других городов северных стран, а также изменить устоявшуюся на сегодняшний день в Северной столице систему.

«Надо просто поменять систему. Надо посмотреть, как в Москве, как в Финляндии, как в других северных странах. Ведь снег же не только у нас выпадает. Мы вообще-то северная страна, у нас всегда был снег. Значит, мы нарушили какую-то верную систему и взяли неверную, и надо вернуться либо к нашей старой, либо посмотреть, как у наших соседей. Вопрос простой. Так что молодец Иван Иванович», – заключила народная артистка.

Напомним, проблемы с уборкой снега начались в Петербурге с первыми снегопадами, обрушившимися на город в конце ноября и начале декабря. Коммунальные службы не могли справиться с такими объемами снежных масс, что привело к транспортному коллапсу и высокобалльным пробкам. После начавшегося потепления ситуация осложнилась возникновением наледи на дорогах и тротуарах, а также гигантских ледяных глыб на крышах и фасадах домов.

Местные жители и активисты пытались привлечь внимание Смольного и губернатора Беглова к проблеме и просили принять необходимые меры, ведь ситуация действительно стала опасной для горожан, однако желаемой реакции местных властей так и не последовало. В городе уже было зафиксировано несколько несчастных случаев, когда от падения сосулек петербуржцы получили серьезные травмы. Двое горожан были госпитализированы в тяжелом состоянии, а по факту происшествий возбуждены уголовные дела.