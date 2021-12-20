Вирусолог: Для нейтрализации омикрон-штамма, вероятно, требуется в 40 раз больше антител

Для противодействия "омикрон"-штамму коронавируса может потребоваться объем антител, в 10-40 раз превышающий тот, которого хватает для нейтрализации первоначальной разновидности вируса. Об этом заявил президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу.

По словам специалиста, омикрон может обойти как антитела, полученные после прививки, так и появившиеся после выздоровления. Эффективной может оказаться третья доза вакцины, отметил Палу, добавив, что это схема "является частью истории вакцинологии", передает РИА Новости.

Ранее генеральный директор корпорации Moderna Стефан Бансель заявил, что эффективность вакцин от ковида значительно снизится в связи с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Как сообщали ученые, существенным отличием "Омикрона" также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.