Китайские ученые: "Омикрон" очень живуч, стремительно распространяется и обходит иммунитет

Китайские ученые пришли к выводу, что штамм коронавируса "Омикрон" имеет несколько особенностей. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на экспертов, опрошенных ресурсом "Хуаньцюван".

Первая особенность штамма заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Ученые считают, что по ряду косвенных признаков можно говорить о живучести "Омикрона".

Также эксперты отметили ускоренное распространение омикрон-штамма. Судя по имеющимся данным, он в рекордно быстрые сроки начинает доминировать в популяциях, куда ему удается проникнуть.

Существенным отличием "Омикрона" также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

В США также отмечают высокую скорость распространения нового штамма коронавируса. Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, об этом говорят "его молекулярные характеристики", пишет Regnum.

При этом все эксперты подчеркивают, что пока это предварительные выводы по поводу омикрон-штамма, его еще предстоит изучить.

Также неизвестно, бесполезны ли против омикрон-штамма существующие на данный момент вакцины. Сообщалось, что есть несколько заболевших среди полностью вакцинированных, но подобные случаи встречаются и с заразившимися другими штаммами коронавируса. А данных для сравнения протекания болезни у вакцинированных и невакцинированных слишком мало.