Китайские ученые: "Омикрон" очень живуч, стремительно распространяется и обходит иммунитет

30 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

Китайские ученые: "Омикрон" очень живуч, стремительно распространяется и обходит иммунитет

Китайские ученые пришли к выводу, что штамм коронавируса "Омикрон" имеет несколько особенностей. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на экспертов, опрошенных ресурсом "Хуаньцюван".

Первая особенность штамма заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Ученые считают, что по ряду косвенных признаков можно говорить о живучести "Омикрона".

Также эксперты отметили ускоренное распространение омикрон-штамма. Судя по имеющимся данным, он в рекордно быстрые сроки начинает доминировать в популяциях, куда ему удается проникнуть.

Существенным отличием "Омикрона" также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.

В США также отмечают высокую скорость распространения нового штамма коронавируса. Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, об этом говорят "его молекулярные характеристики", пишет Regnum.

При этом все эксперты подчеркивают, что пока это предварительные выводы по поводу омикрон-штамма, его еще предстоит изучить.

Также неизвестно, бесполезны ли против омикрон-штамма существующие на данный момент вакцины. Сообщалось, что есть несколько заболевших среди полностью вакцинированных, но подобные случаи встречаются и с заразившимися другими штаммами коронавируса. А данных для сравнения протекания болезни у вакцинированных и невакцинированных слишком мало.

Теги: оимкрон, коронавирус, ученые



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 6037

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети