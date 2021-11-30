Гендиректор Moderna заявил, что эффективность вакцин значительно снизится после появления "Омикрона"

Генеральный директор корпорации Moderna Стефан Бансель, заявил, что эффективность вакцин от ковида значительно снизится в связи с появлением нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом пишет Financial Times.

Бансель полагает, что для разработки новой эффективной вакцины потребуется немалое время. Он добавил, что появление нового опасного штамма не ожидалось.

При этом эффективность вакцинации и сейчас вызывает массу вопросов. Например, в странах Европы, где вакцинировано 70-80% населения, наблюдается значительный рост заболеваемости и смертности, усиливаются ограничения. А в Британии вероятность смерти с ковидом среди привитых за последний месяц оказалась на 65% выше, чем у непривитых, то есть вакцинированные больше подвержены риску смерти.

А вот в Центре Гамалеи не видят оснований для тревоги. Так, его главный научный сотрудник вирусолог Анатолий Альтштейн призывает не нагнетать страхи.

"Пока повышенная заразность окончательно не подтверждена, и не факт, что нас ждут более тяжелые времена. Мы уже видим, что у "Омикрона" очень много мутаций, гораздо больше, чем у "Дельты". Это означает, что у вируса нестабильный геном. А такой возбудитель болезни, как правило, становится менее опасным. Потому что эволюционно подавляющее число мутаций ведет к ослаблению патогенности вируса", – сказал Альтштейн "Комсомольской правде".

Интересно, что новый штамм вируса был обнаружен в Ботсване, но рабочая группа при президенте Ботсваны сообщила на днях в пресс-релизе, что новый штамм был обнаружен у прибывших из-за границы путешественников, которые были вакцинированы.

О том, что вакцинация является фактором давления на эволюцию вируса и способствует появлению новых мутаций, говорят многие эксперты, в том числе академик РАН вирусолог Виталий Зверев. Он тоже призывает не паниковать.

"На первый взгляд, ничего такого серьезного не произошло, а то, что он быстрее распространяется, – это может быть, но не значит, что он более агрессивный и что он будет вызывать более тяжелые формы заболевания", - сказал Зверев ОСН.