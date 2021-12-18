18 Декабря 2021
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Политика В России
МАКС-2013, международный авиационно-космический салон, самолет в небе (2013) | Фото: Накануне.RU

Россия официально прекратила участие в Договоре по открытому небу

Россия с 18 декабря официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН).

Москва больше не сможет совершать наблюдательные полеты над территорией союзников по НАТО. Информацию об их военных объектах РФ будет получать через спутники, пишут "Известия".

При этом буквально вчера РФ требовала от НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников, и вернуть инфраструктуру альянса в 1997 год.

Членство в ДОН Белоруссии, которая входила в единую группу с Россией в рамках договора, остается пока открытым.

В Минске заявили, что решение о дальнейшем участии в "открытом небе" тщательно проанализируют и примут в консультациях с Москвой.

Напомним, в январе стало известно, что Россия выходит из Договора по открытому небу. Как сообщили в МИД РФ, ранее США "под надуманным предлогом" вышли из Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников" и нанеся "серьезный ущерб его действию".

В 2018 году Россия сократила число аэродромов, которые американские самолеты-наблюдатели могут использовать согласно договору об открытом небе. Это были ответные, "зеркальные" действия в ответ на американский запрет. В частности, речь идет о намерении Вашингтона закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями, а также ограничить дальность полетов.

Теги: россия, договор по открытому небу



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