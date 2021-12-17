17 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом Украина
НАТО (2016) | Фото:rusvesna.su/

Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников – МИД РФ

Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Основные моменты – Россия и США должны отказаться от развертывания ядерного оружия, а НАТО – от продвижения на восток и, в частности, от вступления в альянс Украины и Грузии.

Вот главные пункты представленных проектов документов:

-Россия предлагает НАТО обязаться исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины и Грузии – убрать этот пункт из декларации альянса о намерениях за 2007 год;

- Россия и НАТО обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга, говорится в российском проекте;

- Россия предлагает НАТО закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;

- Россия и США не используют территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

- Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу, говорится в российском проекте;

- Россия и США обязуются не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

- Россия и США обязуются не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

- Россия предлагает НАТО подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;

- Россия и США обязуются не развертывать ядерное оружие за рубежом и и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

- Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

- Россия и США обязуются не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны;

- Россия предлагает НАТО не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

Теги: нато, россия, сша, украина, ядерное оружие



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