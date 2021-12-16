YouTube удалил новый канал RT DE в день запуска телевещания

YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска вещания на немецком языке, сообщает RT в Telegram.

В пресс-службе Google пояснили, что удалили канал RT auf Sendung за обход ранее наложенных ограничений, так как в сентябре канал RT DE был удален с платформы и его владелец не может создавать новые каналы.

16 декабря Russia Today запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке - RT DE. Он будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Новостные студии телеканала находятся в Москве и в Берлине.

В сентябре видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT без возможности восстановления. Роскомнадзор потребовал снять все ограничения с каналов RT DE и Der Fehlende Part, а также пояснить причины их введения.

В YouTube уточнили, что немецкие каналы RT нарушали правила о "ложной информации на медицинскую тему в свете распространения COVID-19".