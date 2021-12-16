16 Декабря 2021
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Наука и техника В России
(2017) | Фото:

Российский телескоп ФРЕНД нашел на Марсе гигантский ледник

Данные с российского нейтронного телескопа ФРЕНД говорят о том, что на дне марсианского каньона Кандор в Долине Маринера находится большое количество воды.

Как говорится в сообщении Института космических исследований РАН, в веществе в пересчете на воду телескоп обнаружил массовую долю на уровне около 40%. Отмечается, что такая высокая массовая доля воды однозначно указывает на присутствие на дне каньона гигантского ледника из замерзшей воды.

В РАН отмечают, что этот вывод следует проверить в будущих экспедициях на Марс. Ледник мог сформировать лишь при особых условиях давления, температуры и освещенности, которые могут быть достигнуты только на дне глубоких ущелий. Не исключено, что он сформировался одновременно с самим каньоном 2 млрд лет назад, а сам каньон вероятно, содержит замерзшую воду молодого Марса и формируется до сих пор.

Телескоп ФРЕНД, разработанный в Институте космических исследований Российской академии наук, размещен на орбитальном аппарате Trace Gas Orbiter в рамках совместной миссии России и Евросоюза ExoMars-2016, сообщает РБК.

Теги: Марс, телескоп, космос



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