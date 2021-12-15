"Это страшнее эпидемии" - народный артист Краско пожаловался на качество уборки снега в Петербурге

Народный артист России Иван Иванович Краско прокомментировал для издания «Питер Ньюс» качество уборки снега в Петербурге. По его словам, тротуары в городе не чистят, везде лежат сугробы, что может угрожать здоровью горожан. Заслуженный советский и российский актер, которому исполнился 91 год, вынужден обращаться за помощью к президенту страны из-за рисков остаться инвалидом.

Нерасторопность Смольного в уборке снега и льда без преувеличения поставила под угрозу здоровье и жизни петербуржцев. Советский и российский актер, народный артист РФ Иван Краско поделился с редакцией «Питер Ньюс» своим мнением о качестве снегоуборочных работ в городе.

«Хреново катастрофически. У меня еще и со зрением проблемы, да и возраст – мне уже 91 год. Поэтому для меня все это опасно, если упадешь, то тазобедренный сустав, и все — инвалид до конца дней», — поделился своими опасениями Иван Иванович.

По его словам, в городе не чистят тротуары и не убирают сугробы, а в его солидном возрасте «любой бугорок» может оказаться проблемой. Ситуацию в городе он назвал «кошмаром», а губернатора Беглова – «сомнительной для города кандидатурой».

Из-за переживаний о своем здоровье и благополучии других петербуржцев народный артист написал открытое письмо с обращением к президенту страны.

В нем Краско просит главу государства повлиять на сложившуюся катастрофическую ситуацию со снегом и льдом в Петербурге, так как местные власти на просьбы жителей никак не реагируют. Упомянул Иван Иванович и о первых случаях серьезных травм в городе от падения ледяных глыб с крыш зданий.

В городе действительно сложилась патовая ситуация из-за неспособности Смольного и лично Александра Беглова разобраться с сезонными природными вызовами Петербурга. Несмотря на то, что ранее сам губернатор заявлял о полной готовности Петербурга к осенне-зимнему сезону, первый же крупный снегопад, принесенный циклоном «Бенедикт» практически парализовал движение в городе. С его последствиями местные коммунальщики не могут разобраться уже третью неделю.

Особенно страдают родители с детьми и пожилые люди, вынужденные пробираться в муниципальные учреждения через «снежную кашу», сугробы, гололед под угрозой падения сосулек. Так же в городе резко выросла статистика по ДТП.

Очевидно, что Александр Беглов не справляется с возложенными на него обязанностями градоначальника. Когда заслуженные петербуржцы вынуждены обращаться за помощью в уборке снега и льда к президенту страны - это позор для администрации города.