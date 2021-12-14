14 Декабря 2021
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Общество Санкт-Петербург
снег крыша (2011) | Фото: Накануне.RU

В центре Петербурга прохожему на голову упала льдина

В Петербурге на голову мужчины упала льдина. На данный момент он находится в больнице. Инцидент стал следствием некачественной очистки кровель коммунальщиками Смольного, о чем ранее говорилось по итогам проверки ГАТИ.

Несчастный случай произошел в Центральном районе Северной столицы. Льдина упала на голову прохожему. По информации СМИ, его госпитализировали. Сейчас местный жилкомсервис активно чистит крышу.

Накануне в Петербурге прошла проверка ГАТИ. По итогам мониторинга инспекторы признали неудовлетворительным качество уборки 87 из 250 крыш, осмотренных в центре Северной столицы. Коммунальные службы Смольного получили штрафы на более чем 2,2 миллиона рублей.

Другая проверка ГАТИ указала на некачественную уборку улиц от снега, в то время как профильные чиновники и губернатор Александр Беглов заявляли о полной готовности к зиме.

Теги: смольный, гати, чистка крыш, северная столица, александр беглов



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