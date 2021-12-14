В центре Петербурга прохожему на голову упала льдина

В Петербурге на голову мужчины упала льдина. На данный момент он находится в больнице. Инцидент стал следствием некачественной очистки кровель коммунальщиками Смольного, о чем ранее говорилось по итогам проверки ГАТИ.

Несчастный случай произошел в Центральном районе Северной столицы. Льдина упала на голову прохожему. По информации СМИ, его госпитализировали. Сейчас местный жилкомсервис активно чистит крышу.

Накануне в Петербурге прошла проверка ГАТИ. По итогам мониторинга инспекторы признали неудовлетворительным качество уборки 87 из 250 крыш, осмотренных в центре Северной столицы. Коммунальные службы Смольного получили штрафы на более чем 2,2 миллиона рублей.

Другая проверка ГАТИ указала на некачественную уборку улиц от снега, в то время как профильные чиновники и губернатор Александр Беглов заявляли о полной готовности к зиме.