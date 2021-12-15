СМИ: "Роснано" потребовала признать недействительными договоры о кредитах

Госкомпания "Роснано" направила трем банкам досудебные претензии о признании недействительными заключенных с ними кредитных договоров.

Речь идет о Совкомбанке, Промсвязьбанке и банке "Ак Барс". По состоянию на 30 июня госкомпания была должна 38 млрд руб. по кредитам Совкомбанку, 16 млрд руб. Промсвязьбанку, 0,85 млрд руб. банку "Ак Барс". Среди кредиторов "Роснано" также банк "Санкт-Петербург" и АКБ "Россия" (16,5 млрд и 5 млрд руб. соответственно), сообщает РБК.

Ранее экс-глава совета директоров "Роснано" Аркадий Дворкович (занимал эту должность в 2015-2021гг.) заявил, что финансовые проблемы госкорпорации возникли в результате использования неправильной модели финансирования. На венчурные инвестиции компания под управлением Анатолия Чубайса пускала кредиты, причем очень дорогие.