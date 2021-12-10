10 Декабря 2021
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Экономика В России Москва
Аркадий Дворкович (2016) | Фото:

"Роснано" надо было финансировать за счет капитала, а не кредитов, - Дворкович

Экс-глава совета директоров "Роснано" Аркадий Дворкович (занимал эту должность в 2015-2021гг.) считает, что финансовые проблемы госкорпорации возникли в результате использования неправильной модели финансирования. На венчурные инвестиции компания под укправлением Анатолия Чубайса пускала кредиты, причем очень дорогие.

"Отрицательный баланс компании во многом является только следствием модели финансирования, где венчурные проекты финансируют за счет банковских кредитов, причем очень дорогих. И процентные выплаты по этим банковским кредитам, особенно в кризисные годы, сразу после 2014 года например, были запредельными", - заявил Дворкович в интервью телеканалу РБК.

"Это не критика. Это опять восприятие этой системы. Для нормального финансирования этих инновационных проектов, венчурных проектов, нужны были вложения в капитал, а не кредиты. И тогда все бы нормально сработало", - добавил Дворкович.

При этом бывший чиновник видит "огромную пользу", которую "в целом" принесло "Роснано", в том числе и заплатив по кредитам госбанкам. Также Дворкович считает, что полностью государственная компания успешно платила налоги и создавала рабочие места, а значит, несмотря на убытки, была полезна.

"Думаю, что вот эти вот сложности, связанные с облигациями и с общим отношением к "Роснано" как к каким-то потерянным деньгам, временные. Потому что все увидят, что в целом портфель принес успех", - заключил Дворкович.

Теги: роснано, аркадий дворкович, кредиты, капитал



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