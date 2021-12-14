Издание The Insider* оштрафовали за отсутствие маркировки СМИ-иноагента на миллион рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал на миллион рублей (два штрафа – по 500 тыс. руб. каждый) издание The Insider*, признанное Минюстом России СМИ-иноагентом.

Штраф начислен за отсутствие у материалов издания соответствующей маркировки об иноагентстве (ч.1 ст. 19.34.1 КоАП), сообщили в суде.

Ранее главный редактор The Insider* Роман Доброхотов заявлял, что его СМИ зарегистрировано в Латвии, в России у него нет офиса и регистрации, поэтому помечать материалы в соответствии с российским законодательством он не собирается.

Напомним, на прошлой неделе во время встречи президента России с членами СПЧ поднималась тема несовершенства закона о СМИ-иноагентах. Владимир Путин согласился с тем, что законопроект не был проработан с профессиональным сообществом и требует корректировки.

*признан Минюстом СМИ-иноагентом