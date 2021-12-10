Лондонский суд согласился экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

Лондонский суд одобрил экстрадицию Джулиана Ассанжа по запросу США. В Штатах его обвиняют в шпионаже.

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50-летний австралиец сейчас находится в британской тюрьме, несколько лет до этого он провел в лондонском посольстве Эквадора. В 2019 году Эквадор выдал его властям Великобритании. В январе этого года запрос на экстрадицию был отклонен, дело вновь начали рассматривать осенью.

Ассанжу в США предъявлено обвинение по 18 статьям в связи с публикацией на портале Wikileaks в 2010 году более полумиллиона секретных правительственных документов, касающихся в том числе военных операций в Афганистане и Ираке. Если Ассанж будет признан виновным в США, ему грозит 175 лет тюрьмы.