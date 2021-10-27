В Лондоне начались слушания по делу об экстрадиции Ассанжа, у здания суда - протесты

Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции Министерства юстиции США по делу об экстрадиции из Великобритании основателя организации Wikileaks Джулиана Ассанжа.

США пытаются оспорить решение, вынесенное судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер. В январе она отказала американским властям в экстрадиции Ассанжа.

У здания суда собрались протестующие, они пришли поддержать основателя WikiLeaks. Видео с места событий публикует RT.

США в своей апелляции заверяют, что Ассанж не будет подвергаться "особым административным мерам" в случае экстрадиции. Его также не будут держать в тюрьме строгого режима в Колорадо, если он не совершит новых проступков, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что запрос об экстрадиции Ассанжа в США был отклонен лондонским судом из-за опасений в его психическом здоровье.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции.

В апреле 2019 года его задержали по запросу американской стороны. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.