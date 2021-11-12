Власти Великобритании разрешили Ассанжу в тюрьме жениться на матери двоих его детей

Королевская прокуратура разрешила Джулианну Ассанжу жениться на его невесте Стелле Моррис. Регистрация брака 50-летнего основателя Wikileaks пройдет в британской тюрьме строгого режима Белмарш, где Ассанж сейчас содержится.

У Ассанжа и Моррис есть двое общих детей – их появление стало возможным в результате визитов женщины к Ассанжу, когда он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

Свадьба состоится в декабре. На церковную службу в тюремной часовне (жених и невеста являются католиками) по этому поводу пустят только сокамерников Ассанжа по Белмаршу, двое из них станут свидетелями, пишет The Sun.

Моррис 37 лет, она юрист из Южной Африки.

Власти Великобритании были вынуждены удовлетворить просьбу Ассанжа о регистрации брака, в противном случае пара собиралась подать на них в суд за нарушение прав человека.

Ассанж в британской тюрьме дожидается вопроса об экстрадиции в США, где он обвиняется в шпионаже и разглашении гостайн. Его адвокаты считают, что психическое здоровье их подопечного сейчас крайне неустойчивое, у него есть суицидальные мысли, и в таком состоянии экстрадировать его в США нельзя.