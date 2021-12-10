Захарова назвала решение Лондонского суда об экстрадиции Ассанжа "позорным вердиктом"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "позорным вердиктом" решение Апелляционного суда Англии и Уэльса по Джулиану Ассанжу. Судья разрешил передать дело Ассанжа профильному министерству, которое теперь и примет решение о выдаче заключенного. До тех пор Ассанж будет оставаться под стражей.

"Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля - очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение "саммита демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

После объявления решения суда невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что в ближайшее время вердикт будет оспорен, а сам он является "большой ошибкой правосудия".