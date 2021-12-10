10 Декабря 2021
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Политика В России За рубежом
Джулиан Ассанж (2012) | Фото:Russia Today

Захарова назвала решение Лондонского суда об экстрадиции Ассанжа "позорным вердиктом"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "позорным вердиктом" решение Апелляционного суда Англии и Уэльса по Джулиану Ассанжу. Судья разрешил передать дело Ассанжа профильному министерству, которое теперь и примет решение о выдаче заключенного. До тех пор Ассанж будет оставаться под стражей.

"Этот позорный вердикт в рамках политического дела против журналиста и общественного деятеля - очередное проявление людоедского мировоззрения англосаксонского тандема. Достойно Запад отметил Международный день прав человека и завершение "саммита демократий", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

После объявления решения суда невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что в ближайшее время вердикт будет оспорен, а сам он является "большой ошибкой правосудия".

Теги: мария захарова, джулиан ассанж, суд, экстрадиция



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Ранее 10.12.2021 13:31 Мск Лондонский суд согласился экстрадировать Джулиана Ассанжа в США


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