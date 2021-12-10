Спасатели нашли обломки вертолета Robinson недалеко от Каракольских озер

Спасатели обнаружили с воздуха место падения вертолета Robinson R66, который пропал после вылета из Новокузнецка.

Как сообщает "Интерфакс", обломки вертолета обнаружены вблизи Каракольских озер (Республика Алтай).

По данным источника, признаков жизни рядом с обломками нет. На борту находился только пилот, он летел за туристами.

Ранее сообщалось, что частный вертолет Robinson R66 перестал выходить на связь, сработал аварийный маяк.

Вертолет вылетел из Новокузнецка и направлялся в район Каракольских озер. В Таштагольском районе пропал с радаров и подал аварийный сигнал.

На поиски воздушного судна из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8.