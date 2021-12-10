10 Декабря 2021
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Robinson R-66 (2016) | Фото: youtube.com

В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал

Частный вертолет Robinson R-66 перестал выходить на связь, сработал аварийный маяк.

Вертолет вылетел Новокузнецка и направлялся в район Каракольских озер, пишет "Интерфакс".

На поиски воздушного судна из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8.

Вертолет мог совершить аварийную посадку в районе поселка Верхний Алзак Таштагольского района.

В октябре во время крушения вертолета Robinson в Подмосковье погибли двое жителей Пермского края. По данным Mash, погибшие - сын совладельца соликамского "Завода механических изделий" и его кузина.

Теги: Robinson R66, Кузбасс



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Развитие сюжета:

Ранее 10.12.2021 11:15 Мск Спасатели нашли обломки вертолета Robinson недалеко от Каракольских озер


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