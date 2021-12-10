В Кузбассе частный вертолет Robinson R66 подал аварийный сигнал
Частный вертолет Robinson R-66 перестал выходить на связь, сработал аварийный маяк.
Вертолет вылетел Новокузнецка и направлялся в район Каракольских озер, пишет "Интерфакс".
На поиски воздушного судна из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8.
Вертолет мог совершить аварийную посадку в районе поселка Верхний Алзак Таштагольского района.
В октябре во время крушения вертолета Robinson в Подмосковье погибли двое жителей Пермского края. По данным Mash, погибшие - сын совладельца соликамского "Завода механических изделий" и его кузина.