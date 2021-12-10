Пилот вертолета Robinson, упавшего в Сибири, погиб

По факту крушения вертолета Robinson R 66 в Сибири возбуждено уголовное дело ст. "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека". Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Пилот, который был на борту, погиб. Вертолет поврежден.

По данным ведомства, воздушное судно было обнаружено в районе озера Каракуль в Хакасии. Ранее сообщалось, что обломки вертолета обнаружены вблизи Каракольских озер (Республика Алтай).

Напомним, сегодня утром частный вертолет Robinson R66 перестал выходить на связь, сработал аварийный маяк.

Вертолет вылетел из Новокузнецка и направлялся в республику Алтай. После часа полета воздушное судно пропало с радаров и подало аварийный сигнал.

На поиски воздушного судна из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8.