Пуск "Протона-М" со спутниками связи перенесли в третий раз

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками связи, отложенный из-за неполадок, перенесли на 13 декабря, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее к разгонному блоку ракеты "Бриз-М" выявили некое замечание, передает РИА Новости.

Пуск ракеты был запланирован на 12 декабря. Накануне "Протон-М" со спутниками связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Байконур.

Дата пуска уже не раз переносилась: сначала с ноября на 6 декабря из-за технической проблемы в одном из аппаратов, затем - на 12 декабря из-за замечания к "Бризу-М".

Причем первоначально запуск этих спутников планировали провести в 2020 году. Но пуск был отложен из-за задержки поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии из-за пандемии.