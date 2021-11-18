18 Ноября 2021
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Наука и техника В России
Протон-М Бриз-М ракета-носитель (2016) | Фото: roscosmos.ru

Второй пуск ракеты "Протон-М" в 2021 году вновь перенесли

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" вновь перенесен. Как сообщили в Роскосмосе, он состоится 12 декабря.

Как передает РИА Новости, техническое руководство выявило замечание к разгонному блоку "Бриз-М".

Ранее запуск спутников был перенесен с ноября на 6 декабря из-за технической проблемы в одном из аппаратов.

Как напоминает Regnum, первоначально запуск этих спутников планировали провести в 2020 году. Но пуск был отложен из-за задержки поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии из-за пандемии.

Это будет второй пуск тяжелой ракеты "Протон-М" в 2021 году. Первый состоялся в июле.



Теги: протон-м, спутники, пуск ракеты



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