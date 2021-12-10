ЦБ РФ считает адресную помощь россиянам альтернативой прямому регулированию цен

Прямое регулирование цен на рынках способно стабилизировать ситуацию лишь в краткосрочной перспективе, однако впоследствии это ведет к дисбалансу и влечет за собой негативные эффекты для регулируемых отраслей и экономики в целом.

Как следует из аналитической записки регулятора, альтернативой прямому регулированию цен может стать адресная поддержка граждан. Как считает Центробанк, такая форма поддержки вносит значительно меньше искажений в динамику экономической активности, инфляции и инфляционных ожиданий.

В ЦБ указали на негативные эффекты от косвенного регулирования цен. Примером такого является, в том числе введение экспортных пошлин.

Напомним, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России по итогам 2021 года может превысить 7,9%.