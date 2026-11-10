В Амурской области медведь вместо спячки охотится на кабанов

В Амурской области медведь, обитающий в Ташинском заказнике, страдает от бессонницы.

Он гуляет по лесу в Ромненском округе. Специалисты полагают, что из-за неурожая грибов и орехов зверь попросту не успел нагулять нужное ему количество жира. Судя по отметинам на снегу, медведь как раз шёл по следу за кабаном, сообщает дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий Амурской области.

Осенью 2026 г. медведи регулярно выходили к жителям различных регионов России и нападали на них. В Красноярском крае дело дошло до уголовного преследования чиновников.