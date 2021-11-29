Pfizer и BioNTech начинают адаптировать свою вакцину под новый штамм COVID-19

Pfizer и BioNTech объявили о начале адаптации своей вакцины к новому омикрон-штамму коронавируса.

Ранее разработчики сообщали, что планируют проверить эффективность существующей версии препарата против омикрон-штамма, но потом решили не терять время и сразу адаптировать состав.

В заявлении компаний говорится, что прототип адаптированной вакцины предполагается подготовить в течение 100 дней. Впрочем, они не отказываются и от тестирования текущей вакцины.

Пока вообще не известно, бесполезны ли против омикрон-штамма существующие на данный момент вакцины. Сообщалось, что есть несколько заболевших среди полностью вакцинированных, но подобные случаи встречаются и с заразившимися другими штаммами коронавируса. А данных для сравнения протекания болезни у вакцинированных и невакцинированных слишком мало.