29 Ноября 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Pfizer и BioNTech начинают адаптировать свою вакцину под новый штамм COVID-19

Pfizer и BioNTech объявили о начале адаптации своей вакцины к новому омикрон-штамму коронавируса.

Ранее разработчики сообщали, что планируют проверить эффективность существующей версии препарата против омикрон-штамма, но потом решили не терять время и сразу адаптировать состав.

В заявлении компаний говорится, что прототип адаптированной вакцины предполагается подготовить в течение 100 дней. Впрочем, они не отказываются и от тестирования текущей вакцины.

Пока вообще не известно, бесполезны ли против омикрон-штамма существующие на данный момент вакцины. Сообщалось, что есть несколько заболевших среди полностью вакцинированных, но подобные случаи встречаются и с заразившимися другими штаммами коронавируса. А данных для сравнения протекания болезни у вакцинированных и невакцинированных слишком мало.

Теги: Pfizer, BioNTech, омикрон-штамм, вакцина, адаптация



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