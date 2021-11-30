Циклон «Бенедикт» устроил в Петербурге снежный коллапс

Накануне, 29 ноября, в Санкт-Петербурге начался сильный снегопад из-за циклона «Бенедикт». Смольный оказался не готов к резким изменениям погоды, хотя синоптики заранее предупреждали об этом.

Первые намеки на снегопад появились еще накануне днем. Как отметил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, в общей сложности на улицах стоит ожидать примерно 15-20 см снега. Учитывая качество работы коммунальщиков, не исключено, что Северную столицу ожидает снежный апокалипсис.

В свое время городские власти утверждали, что Петербург подготовлен к любым погодным условиям. Первый снег выпал в ночь на 23 ноября. Утром Смольный сообщил о выводе 800 единиц техники, хотя реальное количество машин было в два раза меньше. В ночь на 28 ноября в Петербурге снова выпал снег, но на этот раз коммунальщики вообще не убирали дороги и тротуары.

Петербуржцы несколько дней жалуются в Сети на уборку улиц от последствий снегопадов. Многие уверены, что такая ситуация в городе сложилась из-за действий губернатора Александра Беглова. Пользователи Сети предложили организовать подписную кампанию, чтобы комитет по благоустройству начал выполнять свои обязанности и очистил Петербург от снега и наледи.