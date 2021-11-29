Власти Белоруссии заявили о гибели шести беженцев на границе с Литвой и Польшей

Пограничный комитет Белоруссии заявил об обнаружении тела еще одного беженца на границе с Литвой. Накануне было аналогичное сообщение, Минск считает, что литовские силовики подбросили на белорусскую территорию тело мигранта со следами избиения.

"При осмотре местности обнаружены следы волочения тела беженца через границу с территории Литвы. Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти вызвана следственно-оперативная группа, - говорится в заявлении погранкомитета. - Это уже шестая жертва циничной и бесчеловечной политики, проводимой Литвой и Польшей в отношении людей, находящихся в уязвимом положении, обнаруженная на границе с Евросоюзом".