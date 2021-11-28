Литва подбросила на границу с Белоруссией тело избитого беженца – погранкомитет РБ

Пограничный комитет Белоруссии обвинил литовских силовиков в том, что на границу двух стран было выброшено тело избитого беженца.

"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности возрастом около 30 лет. Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", - сообщили в погранкомитете РБ.

Сейчас белорусские следователи выясняют причину и обстоятельства смерти мужчины.

Хотя основная напряженность в связи с миграционным кризисом в последние недели сохраняется на белорусско-польской границе, конфликтные ситуации возникают и на границе Белоруссии с Литвой.