В свердловском УФСБ предупредили о мошенниках, звонящих под видом спецслужб

В УФСБ России по Свердловской области предупредили об активизации в регионе мошенников, использующих метод подмены номеров экстренных служб.

Как рассказали Накануне.RU в областном УФБ, злоумышленники сообщают жертве о якобы проводимой "финансовой спецоперации правоохранительных органов", тем самым вводя ее в заблуждение. После этого преступники обманом присваивают деньги граждан на банковских счетах.

"Обращаем внимание жителей и гостей Свердловской области, что телефоны дежурной службы управления ФСБ России по Свердловской области, в том числе "телефон доверия", не предназначены для осуществления звонков гражданам с целью привлечения их к "специальным операциям ФСБ России". Подобные просьбы поступают от злоумышленников и являются недостоверными", - уточнили в ведомстве.

Органы госбезопасности рекомендуют не поддаваться на провокации и соблюдать осторожность во время общения по телефону с представителями различных "силовых структур", которыми те себя именуют.

"Следует быть бдительными, обязательно положить телефонную трубку и перезвонить на тот же номер силовой структуры или финансового предприятия для перепроверки поступившей информации", - советуют в управлении.

Напомним, в октябре житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников, которые выдавали себя за трейдеров торговой интернет-площадки. Он перевел аферистам почти 5 млн рублей.