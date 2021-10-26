26 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

"Сыграл на бирже": житель Екатеринбурга перевел мошенникам почти 5 млн рублей

Житель Екатеринбурга стал жертвой телефонных мошенников, которые выдавали себя за трейдеров торговой интернет-площадки.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в полицию обратился 43-летний мужчина: он рассказал, что в августе этого года в одной из социальных сетей познакомился с девушкой, которая предложила "заработать на бирже". Уралец заинтересовался "выгодным предложением".

Затем неизвестные под видом представителей трейдинговой организации предложили ему внести деньги на фондовую площадку, которая якобы сразу принесет высокий доход. Незнакомцы обещали, что он сможет вывести полученные дивиденды со счета в любой момент.

После этого мужчине начали звонить "консультанты" и давать инструкции по перечислению денег. Всего в течение полутора месяцев екатеринбуржец перечислил личные и заемные средства в размере 4,7 млн рублей. Однако когда он захотел вывести "прибыль" с личного аккаунта, сделать это ему не удалось. Тогда мужчина понял, что стал жертвой аферистов, и пошел в полицию.

Там возбудили дело по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к данному преступлению.

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"Сыграл на бирже": житель Екатеринбурга перевел мошенникам почти 5 млн рублей

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Теги: мошенники, биржа, полиция, Екатеринбург



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