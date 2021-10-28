Мошенники обманули жительницу Нижнего Тагила, взяв на нее кредит через Госуслуги

44-летняя жительница Нижнего Тагила стала жертвой мошенников. Она продиктовала неизвестному секретный код, поступивший на ее телефон.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником сайта Госуслуг и спросил, не меняла ли она номер сотового телефона, который привязан к сайту. Звонивший добавил, что неизвестные пытаются изменить номер на данном сайте. Женщина пояснила, что ничего не меняла, после чего "сотрудник" сообщил, что последняя операция, которая была в ее личном кабинете на Госуслугах - попытка оформления кредита в банке.

Тагильчанка ответила, что не оформляла кредит и не отправляла заявок на его получение. Тогда мужчина предложил отменить заявку и потребовал назвать секретный смс-код, который пришел на личный номер телефона заявительницы. Женщина продиктовала, а лже-сотрудник сайта сказал, что поможет создать виртуальную карту другого банка и переведет деньги "в безопасное место". Он настойчиво просил, что когда позвонят из другого банка, нужно будет подтвердить перевод.

Однако во время звонка робота-оператора женщина ответила, что не подтверждает перевод и просто положила трубку. Позже тагильчанка попыталась зайти через свои логин и пароль на сайт и обнаружила, что ее учетная запись взломана. А на электронной почте лежало письмо о получении кредита через Госуслуги на сумму 83 тысячи рублей.

Накануне в отделе полиции №16, куда обратилась потерпевшая, возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". В МВД напомнили уральцам, что разглашение конфиденциальной информации ставит под угрозу их финансовую безопасность.