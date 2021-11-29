На Среднем Урале скончался глава полиции Краснотурьинска

Сегодня, 29 ноября, на 63-м году жизни скоропостижно скончался начальник межмуниципального отдела МВД России "Краснотурьинский" полковник полиции Валерий Стребков. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на Среднем Урале Валерий Иванович посвятил 37 лет. На службу в органы внутренних дел он пришел в 1984 году по "комсомольской путевке" с электролизного цеха Богословского Ордена Ленина Алюминиевого завода. Прошел все ступени становления руководителем: работал оперуполномоченным, следователем, оперативным дежурным дежурной части.

В 1991 году закончил екатеринбургскую Высшую школу МВД РФ. С 1 апреля 1998 года возглавлял ОВД Карпинска, а после реформы, когда произошло слияние отделов полиции Карпинска, Волчанска и Краснотурьинска, был назначен начальником межмуниципального отдела МВД "Краснотурьинский".

"С апреля по сентябрь 2004 года Валерий Стребков нес в составе сводного отряда боевую вахту на территории Северо-Кавказского региона. Является ветераном боевых действий и почетным сотрудником МВД. Под его началом райотдел долгое время по показателям оперативно-служебной деятельности занимал лидирующие позиции, неоднократно отмечался Главком, как один из лучших в гарнизоне.

Его ценят и уважают не только молодое поколение стражей правопорядка, но ветераны, которых он, не смотря на постоянную загруженность, никогда не оставлял без внимания, искренне и с душой помогал им, как мог, в том числе при создании собственного музея отдела полиции. Весомый вклад Стребкова в борьбу с преступностью не остался незамеченным. Он награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, медалями "За безупречную службу", "За доблесть в службе" и именным оружием - пистолетом Макарова", - отметил полковник Горелых.

Руководство ГУ МВД по Свердловской области, а также всех территориальных ОВД, личный состав гарнизона, совет ветеранов и общественный совет выражают искренние соболезнования родным и близким Валерия Стребкова.