29 Ноября 2021
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

ВОЗ: Риск заражения штаммом омикрон у переболевших коронавирусом может быть выше

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что риск заражения новым штаммом омикрон у переболевших коронавирусом может быть гораздо выше.

При этом уточняется, что на данный момент новая мутация тщательно изучается и данные носят "ограниченный характер".

Кроме того, пока остается неясным, будет ли заболевание переноситься тяжелее, если сравнивать с другими штаммами.

В ЮАР с момента обнаружения нового штамма зафиксировано повышение числа госпитализаций пациентов с COVID-19. Однако это может быть связано а с увеличением числа заболевших людей в целом, пишет Regnum.

Предполагается, что омикрон-штамм значительно заразнее самой агрессивной из известных сегодня форм коронавируса – дельты. Также у омикрона в разы больше мутаций, так что он, возможно, может сопротивляться действию вакцин.

По данным африканских медиков, первыми и основными симптомами заражения омикрон-штаммом COVID-19 являются сильная усталость и головные боли. При этом повышение температуры и боль в горле почти не встречаются.

В России пока не зафиксировано случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. Сенатор и врач Владимир Круглый заявил, что первые случаи омикрон-штамма в России могут быть завозными, и завезти их могут туристы, приехавшие из Египта – африканской страны.

Теги: оимкрон, коронавирус, воз



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