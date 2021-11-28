28 Ноября 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Названы первые симптомы и признаки заражения омикрон-штаммом коронавируса

Коронавирус мутирует, и вместе с ним изменяются симптомы болезни. По данным африканских медиков, первыми и основными симптомами заражения омикрон-штаммом COVID-19 являются сильная усталость и головные боли. При этом повышение температуры и боль в горле почти не встречаются, передает ТАСС со ссылкой на главу Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.

Предполагается, что омикрон-штамм возник именно в Африке, откуда уже начал попадать в Европу и другие части света.

"Около десяти дней назад ко мне стали приходить больные с жалобами на предельную усталость и угнетенность, а также на сильную головную боль, - говорит Кутзе. - Только у одного или двоих была несколько повышенная температура тела и болело горло. Люди приходили на второй или третий день плохого самочувствия. При этом никто из них даже не думал, что мог заразиться коронавирусом, так как обычных для COVID-19 симптомов не было. Однако проведенные тесты показали, что у них коронавирус, вызванный новым штаммом, который затем получил название "омикрон". Также выяснилось, что у инфицированных не падал уровень кислорода в крови.

Теги: омикрон-штамм, коронавирус, симптомы, признаки, африка



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