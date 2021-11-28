В Россию омикрон-штамм может попасть из Египта. Закроют ли полеты в эту страну?

В России уже могут быть случаи заражения новым омикрон-штаммом коронавируса, считает сенатор, врач-педиатр Владимир Круглый. Он предполагает, что россияне могли завести штамм из Египта, передает РИА Новости. Член Совета Федерации посоветовал властям закрыть сообщение с этой африканской страной до того момента, пока омикрон-штамм не будет изучен.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм, предположительно, возник на африканском континенте, но уже начал проникать в Европу и другие части света. Ряд стран, например, Великобритания, ввел запрет на въезд для прибывающих из Африки, а Израиль и вовсе ограничил въезд иностранцев из всех стран.

Предполагается, что омикрон-штамм значительно заразнее самой агрессивной из известных сегодня форм коронавируса – дельты. Также у омикрона в разы больше мутаций, так что он, возможно, может сопротивляться действию вакцин.

Между тем, Египет, по словам туроператоров, перехватил у Турции пальму первенства в рейтинге самых популярных на сегодня стран для отдыха россиян. И он точно будет лидировать в качестве направления для новогоднего отдыха, рассказала недавно журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.