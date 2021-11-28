В России не зарегистрировано случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 - Роспотребнадзор

В России пока не зафиксировано случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на главу научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По его словам, ученые активно работают над секвенированием (расшифровкой) геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших другие государства в последнее время.

Ранее сенатор и врач Владимир Круглый заявил, что первые случаи омикрон-штамма в России могут быть завозными, и завезти их могут туристы, приехавшие из Египта – африканской страны. Именно в Африке, предположительно, и появилась новая мутация, которая стремительно распространяется по миру.

Предполагается, что омикрон-штамм значительно заразнее самой агрессивной из известных сегодня форм коронавируса – дельты. Также у омикрона в разы больше мутаций, так что он, возможно, может сопротивляться действию вакцин.

По данным африканских медиков, первыми и основными симптомами заражения омикрон-штаммом COVID-19 являются сильная усталость и головные боли. При этом повышение температуры и боль в горле почти не встречаются.