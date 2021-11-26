ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала срочное совещание из-за выявления нового штамма коронавируса в Южной Африке и Ботсване. Оно состоится в пятницу, 26 ноября.

Эксперты оценят, следует ли классифицировать новый вариант вируса как вызывающий обеспокоенность. Также будет обсуждаться влияние B.1.1.529 на вакцины и препараты для лечения коронавируса.

Ранее сообщалось, что британские ученые выявили новый штамм коронавируса, который может быть намного опаснее предыдущих.

В шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 обнаружены 32 мутации, причем сразу несколько из них затрудняют обнаружение патогена антителами. Кроме того, потенциально опасные мутации у коронавируса делают его более устойчивым к действию вакцин в отличие от других известных вариантов SARS-CoV-2.

Как передает Regnum, власти Великобритании на фоне тревожных новостей ограничили авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за штамма B.1.1.529.

Кроме того, Израиль запретил посещать семь стран Африки из-за нового штамма SARS-CoV-2. ЮАР, Зимбабве, Намибия, Эсватини (Свазиленд), Мозамбик, Ботсвана и Лесото внесены в список "красных стран". Израильские власти также запретил въезд на свою территорию для иностранцев, прибывающих из этих государств.