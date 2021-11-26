Свердловское УФАС оштрафовало мэрию Первоуральска

Свердловское УФАС оштрафовало администрацию Первоуральска. Нарушения были выявлены при проведении торгов.

Как сообщили Накануне.RU в региональной антимонопольной службе, мэрия Первоуральска разместила извещение о проведении торгов на право заключения договоров аренды трех земельных участков на территории городского округа. Как показала проверка, часть сведений, которые нужно указывать по закону, не была размещена. В частности, не были указаны технические условия подключения объекта капитального строительства к инженерно-техническим сетям.

Как указал суд, ввиду несоблюдения администрацией порядка проведения торгов были нарушены права их потенциальных участников, а также ограничена конкурентная борьба и не соблюдены цели и задачи торгов. В суде пришли к выводу, что данное нарушение не может быть признано малозначительным.

В итоге Свердловское УФАС оштрафовало администрацию Первоуральска на 50 тысяч рублей. Как отметили в ведомстве, штраф должен быть уплачен в течение двух месяцев.