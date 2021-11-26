Российские авиакомпании хотят получать больше денег за дорогой керосин

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предложила зафиксировать до конца 2024 года текущий уровень отсечки цены на авиакеросин, который учитывается при расчете повышенного налогового вычета в рамках демпфирующего механизма.

Инициатива направлена в Торгово-промышленную палату, где получили письмо и приняли в работу. Как сообщил заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров, это одно из предложений, которые были направлены в палату. Ранее ассоциация направляла и другие предложения по корректировке демпферного механизма – вице-премьеру Александру Новаку и в уведомительном порядке в Минтранс. При этом ответа получено не было.

Шокуров отметил, что новое предложение по демпферу – это своего рода компромиссное решение, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, выпадающие доходы авиакомпаний из-за введения обязательных QR-кодов для пассажиров могут составить 8 млрд руб., посчитали в Минтрансе России. Ведомство предложило правительству компенсировать эти средства перевозчикам. Примечательно, что предложение было сформировано уже 9 ноября – за два дня до подтверждения федеральным штабом информации о подготовке законопроектов о QR-кодах.