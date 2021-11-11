Федеральный оперштаб подтвердил планы по введению QR-кодов в самолетах, поездах и общепите

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом официально подтвердил информацию о планах ввести QR-коды в транспорте, кафе и магазинах. Соответствующие законопроекты готовятся для внесения в Госдуму, передает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщил о планах правительства по введению общероссийских ограничений на путешествия в поездах и самолетах. Сейчас ограничения и QR-коды могут вводить отдельные регионы на своей территории, но трансрегиональные поездки не регулируются, у пунктов отправления и прибытия попросту могут быть разные правила.

РБК сообщал, что работу общественного городского транспорта, аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости законопроекты не затронут.

Также издание сообщило, что до 1 февраля 2022 года в качестве замены сертификата о прививке или перенесенном коронавирусе можно будет предъявить свежий ПЦР-тест на COVID-19 (отрицательный, естественно), но затем такая возможность будет только у обладателей медотвода от прививки.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил сегодня журналистам, что полная отмена QR-кодов и ограничений теперь возможна только после окончательного завершения пандемии.