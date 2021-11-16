СМИ: Пассажиропоток авиакомпаний может сократиться вдвое из-за введения QR-кодов

16 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
салон самолета эконом-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: Пассажиропоток авиакомпаний может сократиться вдвое из-за введения QR-кодов

Выпадающие доходы авиакомпаний из-за введения обязательных QR-кодов для пассажиров могут составить 8 млрд руб., посчитали в Минтрансе России. Ведомство предложило правительству компенсировать эти средства перевозчикам, пишут "Ведомости". Примечательно, что предложение было сформировано уже 9 ноября – за два дня до подтверждения федеральным штабом информации о подготовке законопроектов о QR-кодах.

Большую часть средств – 7 млрд руб.  – предлагается направить авиакомпаниям, остальное – аэропортам. Средний тариф на перевозку одного пассажира в стране сейчас составляет около 6,7 тыс. руб., а объем забронированных перевозок внутри страны в декабре 2021 года – 2,13 млн. Средняя выручка в декабре может составить около 14 млрд руб. Минтранс предположил, что трафик в результате вводимых ограничений снизится на 50%, отсюда и выпадающие расходы в 7 млрд руб.

Ранее в Минтрансе заявили, что проверка кодов для перелетов будет внедрена в РФ не позднее февраля 2022 года. А рассмотрение законопроекта в первом чтении в Госдуме планируется во второй половине декабря 2021 года.



Теги: пассажиропоток, qr-коды, авиакомпании, компенсация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 115

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети