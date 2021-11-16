СМИ: Пассажиропоток авиакомпаний может сократиться вдвое из-за введения QR-кодов

Выпадающие доходы авиакомпаний из-за введения обязательных QR-кодов для пассажиров могут составить 8 млрд руб., посчитали в Минтрансе России. Ведомство предложило правительству компенсировать эти средства перевозчикам, пишут "Ведомости". Примечательно, что предложение было сформировано уже 9 ноября – за два дня до подтверждения федеральным штабом информации о подготовке законопроектов о QR-кодах.

Большую часть средств – 7 млрд руб. – предлагается направить авиакомпаниям, остальное – аэропортам. Средний тариф на перевозку одного пассажира в стране сейчас составляет около 6,7 тыс. руб., а объем забронированных перевозок внутри страны в декабре 2021 года – 2,13 млн. Средняя выручка в декабре может составить около 14 млрд руб. Минтранс предположил, что трафик в результате вводимых ограничений снизится на 50%, отсюда и выпадающие расходы в 7 млрд руб.

Ранее в Минтрансе заявили, что проверка кодов для перелетов будет внедрена в РФ не позднее февраля 2022 года. А рассмотрение законопроекта в первом чтении в Госдуме планируется во второй половине декабря 2021 года.