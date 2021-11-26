26 Ноября 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Американский бизнес попросил Госдеп признать "Спутник V"

Бизнес США обратился к властям страны с просьбой признать сертификаты о вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщил президент Американской торговой палаты Алексис Родзянко. По его словам, Госдеп уже принял документ на рассмотрение. Письмо в Департамент здравоохранения и социальных служб США с предложением проработать механизм взаимного признания сертификатов отправил и российский Минздрав.

Торговая палата США вместе с другими ассоциациями иностранного бизнеса в РФ планирует обратиться в кабмин России с просьбой учитывать зарубежные сертификаты вакцинации при введении обязательных QR-кодов.

Как заявили в Ассоциации европейского бизнеса, готовится меморандум к Еврокомиссии и правительствам РФ и США с просьбой взаимно признать документы о вакцинации и отменить избыточные проверки для зарубежных специалистов, пишут "Известия".

Тем временем, министерство здравоохранения России предложило блокировать ресурсы в интернете, которые предоставляют медицинские документы без проведения реальных исследований.

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Теги: Спутник V, вакцины



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