25 Ноября 2021
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Беженцы на польско-белорусской границе. (2021) | Фото: Министерство обороны Польши

Мигранты на белорусско-польской границе устроили митинг

Мигранты, которые находятся в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе, устроили митинг.

Как сообщает БелТА, беженцы подготовили плакаты с требованиями пропустить их в страны ЕС и не возвращать в Курдистан.

Как сообщалось, ближневосточные беженцы, которые не смогли прорваться в Польшу из Белоруссии, теперь хотят остаться хотя бы в стране пребывания.

Ранее часть мигрантов белорусские власти разместили на товарном складе логистического центра недалеко от границы. Здесь беженцам предоставили теплые вещи, еду, необходимые лекарства.



Теги: мигранты, митинг, белорусско-польская граница



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