Мигранты на белорусско-польской границе устроили митинг

Мигранты, которые находятся в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе, устроили митинг.

Как сообщает БелТА, беженцы подготовили плакаты с требованиями пропустить их в страны ЕС и не возвращать в Курдистан.

Как сообщалось, ближневосточные беженцы, которые не смогли прорваться в Польшу из Белоруссии, теперь хотят остаться хотя бы в стране пребывания.

Ранее часть мигрантов белорусские власти разместили на товарном складе логистического центра недалеко от границы. Здесь беженцам предоставили теплые вещи, еду, необходимые лекарства.