Беженцы, не попавшие в ЕС, просятся остаться в Белоруссии

Ближневосточные беженцы, которые не смогли прорваться в Польшу из Белоруссии, теперь хотят остаться хотя бы в стране пребывания. Лишь несколько десятков из нескольких тысяч мигрантов согласны вернуться в свои страны (например, Ирак). В то же время они не хотят оставаться на границе с ЕС, где у них нет даже крыши над головой в преддверии заморозков и выпадения снега. Поэтому они просят рассмотреть возможность оставить их в Белоруссии, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что белорусские власти разместили часть беженцев на товарном складе логистического центра недалеко от границы, там им предоставили теплые вещи, еду, кому необходимо – оказывают медицинскую помощь. Так, накануне врачи спасли жизнь беженцу из Ирака, которому пришлось провести срочную операцию на почках.

"Всего за прошедшие сутки к дежурным на белорусско-польской границе специалистам скорой помощи обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое. Одна из обратившихся за медпомощью беременная женщина была отправлена на консультацию в перинатальный центр Гродно. После осмотра она возвратилась к семье на границу. Еще 28 человек подходили за консультацией к дежурной бригаде. Всем им были даны рекомендации по вопросам здоровья", - говорится в сообщении белорусского минздрава.