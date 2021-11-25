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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Завод МДФ, Мортка, лесная промышленность (2017) | Фото: zmdf.ru

В Югре возобновлён выпуск плиты МДФ

В посёлке городского типа Мортка (Кондинский район) возобновлено производство. Информация об этом содержится в отчёте губернатора Натальи Комаровой, который сегодня глава региона представила в думе Югры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Мортке возобновлён выпуск плиты МДФ, открыта линия лесопиления, налажено производство мебели и погонажа, утеплителя, монтируется линия по производству топливных брикетов. В декабре 2021 г. планируется запуск линии деревянного каркасного домостроения, которая предполагает производство домокомплектов для строительства каркасных домов в объеме 400-650 "квадратов" в месяц.

Напомним, что завод МДФ в Мортке начал работать в 2005 г., сейчас его дальнейшая эксплуатация невозможна: морально и физически изношенное оборудование требует модернизации и капитального ремонта. Предприятие признано банкротом, там введено наблюдение и назначен конкурсный управляющий.



Теги: Мортка, МДФ



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