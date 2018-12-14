Цуканова попросили разобраться в "неэффективном" управлении заводом МДФ в Мортке

Депутат думы Югры Сергей Тульников попросил полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова разобраться в "неэффективном" управлении заводом МДФ в Мортке. Парламентарий подозревает, что к ликвидации градообразующего предприятия привели действия или бездействие ответственных лиц правительства округа, передает корреспондент Накануне.RU.

"Суть обращения депутата ЛДПР состоит в том, чтобы генеральная прокуратура Уральского федерального округа оценила действия (бездействия) ответственных лиц исполнительных органов государственной власти Югры, повлекшие неэффективное использование многомиллионных расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, ликвидацию градообразующего предприятия и, как следствие, сокращение рабочих мест на территории Кондинского района", - рассказали Накануне.RU в аппарате фракции ЛДПР думы Югры.

Ранее Сергей Тульников уже просил уральского полпреда обратиться к заместителю генерального прокурора, курирующему подразделения надзорного ведомства в Уральском федеральном округе, для организации выездной проверки действий (бездействия) органов государственной власти по управлению АО "Завод МДФ". Обращение депутата перенаправили в прокуратуру Югры, откуда в ноябре пришел ответ.

Прокурор Югры Евгений Ботвинкин написал, что с февраля 2018 г. завод МДФ в Мортке не работает, летом директор принял решение о сокращении работников с 19 сентября. В июле 214 работников завода получили выходные пособия, остальные отказались увольняться по соглашению сторон.

С конца августа на заводе ввели процедуру наблюдения, полномочия единоличного исполнительного органа получила управляющая компания "Промышленные парки Югры".

Депутату также сообщили, что в сентябре возникла задолженность по оплате труда на общую сумму 6,4 млн руб. перед 57 работниками, которая через месяц в полном объеме была погашена, и все работники получили компенсация за задержку выплат.

Прокуратура установила факт предоставления в период с 2017 по 2018 гг. займов бывшему генеральному директору АО "Завод МДФ" в размере 4,5 млн руб., "несмотря на сложное финансовое положение".

"По данному факту, а также по факту предоставления заводом МДФ недостоверных сведений об объемах произведенной и реализованной продукции с целью получения соответствующих субсидий ОМВД России по Кондинскому району проведена процессуальная проверка. 12 ноября 2018 г. ОМВД России по Кондинскому району по факту неправомерно полученных субсидий по ч.1 ст. 165 (Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, - прим. Накануне.RU). В части предоставления займов окончательное процессуальное решение не принято", - готовится в ответе Ботвинкина, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Поскольку Александр Худяков не вернул представленные обществом заемные средства, прокуратура района внесла представление управляющей компании, об этом сказано в ответе Евгения Ботвинкина.

Напомним, что в августе проектный комитет Югры принял решение о запуске приоритетного проекта по организации многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в поселке городского типа Мортка. О подробностях проводящейся работы рассказали в правительстве округа.

"На сегодня разработаны и утверждены паспорт и календарный план проекта, в которых зафиксированы детальные мероприятия по сохранению имущественного комплекса завода МДФ, трудоустройству его высвобожденных работников, презентации инвестиционного проекта в рамках международных, межрегиональных и региональных мероприятий, а также проведении серии встреч (роуд-шоу) с представителями лесопромышленного комплекса Российской Федерации, результатом которых должно стать определение инвестора, заключение с ним соглашения о сопровождении инвестиционного проекта и запуск многопрофильного производства по выпуску продукции из древесины в пгт. Мортка", - сообщили Накануне.RU в департаменте промышленности Югры.

Возможно, на базе имущественного комплекса завода МДФ появится индустриальный парк в сфере переработки древесины.

"В настоящее время, в целях выполнения утвержденных мероприятий, разработана концепция инвестиционного проекта, проводится ее презентация в рамках выставочных мероприятий, а также запланирован ряд встреч с потенциальными инвесторами проекта", - добавили в профильном департаменте.

С каждым бывшим работником завода окружные власти работают индивидуально. По данным Междуреченского центра занятости населения, на 12 декабря 2018 г. из 288 уволенных работников трудоустроено 80.



"25 человек – в ООО СК "Лидер" на территории завода МДФ, 23 человека - в поселке Мортка, 12 человек - в других населенных пунктах Кондинскогого района, 11 человек – в иных городах и районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, девять человек - в других регионах Российской Федерации. Пять человек осуществляют предпринимательскую деятельность в Мортке (в том числе трое - с финансовой поддержкой от центра занятости), один по заявлению в УПФР получает ежемесячную выплату неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком инвалидом, 16 человек выехали на постоянное место жительства за пределы Югры, один человек выехал на постоянное место жительства в другой населенный пункт Югры; 84 человека являются получателями пенсии по возрасту, в том числе трем гражданам назначена досрочная пенсия по предложению центра занятости", - сообщили Накануне.RU в центре занятости.

Два бывших работника проходят обучение от центра занятости, один уже завершил профподготовку и ищет работу самостоятельно, троих сняли за длительную неявку в органы службы занятости и теперь ищут работу сами. Кто-то изначально

"Один гражданин по окончании периода временного трудоустройства ищет работу самостоятельно, один человек отказался от услуг центра занятости по семейным обстоятельствам (уход за ребенком); 93 человека зарегистрировано в центре занятости в целях поиска подходящей работы (включая 79 безработных), в том числе: 12 планируют оформление досрочной пенсии; 55 человек получают сохраняемый средний заработок по последнему месту работы (варианты неподходящей работы рассматривать не готовы, от предложения профподготовки отказались); девять человек трудоустроено временно; две кандидатуры предварительно согласованы работодателями для трудоустройства в первом квартале 2019 г.; один направлен на медосвидетельствование в целях организации профподготовки; один - в процессе подготовки к предпринимательской деятельности при поддержке центра занятости (документы на рассмотрении)", - добавили в центре занятости населения.

Напомним, что завод МДФ в Мортке начал работать в 2005 г., сейчас его дальнейшая эксплуатация невозможна: морально и физически изношенное оборудование требует модернизации и капитального ремонта. Сейчас предприятие признано банкротом, там введено наблюдение и назначен конкурсный управляющий.