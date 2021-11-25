25 Ноября 2021
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больница, врач, реанимация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Приглашенные в "красную зону" ответили главврачам на их призыв

Приглашенные в "красную зону" политики и общественные деятели ответили главврачам на их письмо. Ответы оказались не менее едкими, чем упреки.

Напомним, вчера 11 главврачей нескольких ведущих российских больниц обратились с открытым письмом к известным персонам, критикующим ковидную политику властей, чтобы они посмотрели, как люди умирают от ковида и изменили свою позицию. В Кремле присоединились к призыву.

Наиболее сдержанно, но твердо, отреагировал вице-спикер Думы Петр Толстой. Он написал, что благодарен врачам за их труд и спасенные жизни, но отметил, что среди его близких и друзей в больницах побывали как привитые, так и непривитые. Вакцинация может быть только добровольной, о чем не раз говорил президент. На вопросы и сомнения граждан нужно отвечать, а не обвинять их. Не решена проблема медотводов, нет открытых данных о побочных эффектах, нет ответственности государства за возможные осложнения.

"Говорить при этом, что, мол, сами пусть платят за свое лечение те, кто не привился, - это чистый и отвратительный социал-дарвинизм", - написал он.

Актриса Мария Шукшина в ответ пригласила авторов письма в "зеленую зону", где царят здравомыслие, здоровая психика, нет страха и паники, а есть простая профилактика сезонных респираторных заболеваний.

"И еще, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, ученые с мировым именем, огромное количество докторов наук и просто честных людей. На этой стороне 80% населения России. Считаю неправильным желание политтехнологов столкнуть лбами условных прививочников и антипрививочников, я говорила об этом в Белом доме на церемонии награждения", - написала она, предложив написать письмо президенту с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех федеральных каналах.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что каждая прививка должна быть строго обоснована с научной, медицинской точек зрения. Также власти раскалывают общество на вакцинированных и невакцинированных, хотя сами разрушали здравоохранение.

"Мы обращались и к Собянину, и к Правительству и говорили: остановитесь! Вы что, совсем ошалели?! Но они никого не слушали, и продавили "оптимизацию" медицины. А теперь не знают, что делать, потому что сами все угробили", - написал Зюганов.

Кратким был ответ певца Константина Кинчева. Он сообщил, что больше месяца провел в реанимации "красной зоны" и прекрасно знает, что там происходит. При этом своего мнения по поводу разделения людей на "чистых" и "нечистых" не изменил, как и отношения к принудительным медицинским процедурам.

"Присвоение товарного знака (QR-код) людям считаю преступлением. А обвинение меня в смерти людей оставляю на вашей совести" - написал он.

Экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков, которому тоже было адресовано письмо, обратил внимание, что текст одновременно, минута в минуту с ТАСС, разместил телеграм-канал "RT на русском". И кто стоит за этим письмом, ему ясно. Он назвал письмо "агиткой". И ответил главврачу "Коммунарки" Денису Проценко.

"Дорогой Денис! Когда ты родился и еще даже сам не ходил на горшок, я уже работал на "Скорой", в выездной бригаде реанимации. Поэтому лично меня не стоит звать ни в "красную зону" и, тем более, в реанимацию или патанатомическое отделение. А вот пригласить бы всех вас, подписантов, а также Голикову, Попову, Гинцбурга и остальных идеологов обязательной вакцинации за круглый стол на федеральных телеканалах (и не за один круглый стол) с известными и авторитетными специалистами, все мы знаем их фамилии - Чучалин, Зверев, Шафалинов, Редько и другие, которые, будем объективны, известны и авторитетны в профессиональных и научных кругах уж не менее, чем доктор Проценко", - написал Лысаков.

Он раскритиковал постоянное нагнетание страха в СМИ по поводу ковида и блокирование точек зрения, которые власти считают неправильными. При этом уже начинают вакцинировать беременных, кормящих и детей, убирая все противопоказания.

Другие адресаты письма ответили в таком же духе.



Теги: антипрививочники, вакцинация, открытое письмо, главврач, красная зона, Петр Толстой, Мария Шукшина, Константин Кинчев



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