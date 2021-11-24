Главврачи ведущих больниц написали открытое письмо противникам вакцинации

Главные врачи нескольких ведущих российских больниц обратились с открытым письмом к известным политикам, звездам эстрады и общественным деятелям, которых можно отнести к так называемым "антипрививочникам". Некоторые из адресатов выступают против QR-кодов, а не собственно против вакцинации, другие вообще отрицают существование коронавируса (а певица Катя Лель и вовсе утверждает, что была похищена инопланетянами).

Врачи пригласили противников ограничительных мер посетить "красные зоны" в их больницах.

"Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по "красным зонам", реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию и меньше людей будет умирать. Ждем вас", - говорится в письме.

Подписали письмо главврачи больницы в Коммунарке Денис Проценко, больницы №52 Марьяна Лысенко, клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге Денис Гусев и др.

Письмо адресовано политикам Геннадию Зюганову (КПРФ), Сергею Миронову ("Справедливая Россия – За правду"), Петру Толстому ("Единая Россия"), политологу Сергею Кургиняну, актерам Марии Шукшиной и Егору Бероеву, певицам Наталье Ветлицкой и Кате Лель, певцу Юрию Лозе, телеведущему Оскару Кучере "и другим противникам вакцинации".

"Мы живем в век, когда мнение профессионалов в любой отрасли может запросто развеять какой-нибудь известный человек. Сам ли он введен в заблуждение или просто хайпует – неважно. Последствия – вот что страшно! – пишет в своем Telegram-канале Денис Проценко. - Скоро два года, как все мои коллеги из разных регионов, врачи, сестры не выходим из "красных зон" и бьемся за каждого пациента. Идет самая настоящая война, ежедневно мы теряем на ней больше тысячи человек, которые не подготовили свой организм ко встрече со смертельно опасным вирусом. Да, я опять пишу о прививках от коронавируса и не устану этого делать, потому что я понимаю, что речь идет о единственном спасении".

"Но даже мои друзья и знакомые на мои факты пытаются мне привести "контраргументы" о "вакцинации в ограничительных мерах" довольно известных и уважаемых в нашей стране сограждан. Как оказалось, не только я нахожусь в такой ситуации. Поэтому мы с коллегами решили обратиться с открытым письмом ко всем, кто продолжает не верить в серьезность происходящего. Пусть придут к нам в наши больницы, в "красные зоны", пусть своими глазами увидят, как люди ведут борьбу за каждый глоток воздуха, пусть сами послушают истории наших пациентов, которые поверили им, а не нам, врачам", - говорит главврач.

"Пустыми разговорами и рассуждениями пандемию не остановить, нужно действовать, иначе мы так и будем бороться с последствиями 5, 6, 7, … волн. Вы все, кто сомневается в силе прививки, рассуждает об ограничительных мерах, публично вводит своих сторонников в заблуждение, просто не имеете морального права проигнорировать наше открытое письмо, - заключает Проценко. - Я уверен, что после посещения наших "красных зон" вы измените свое отношение и будете на стороне здравого медицинского смысла".