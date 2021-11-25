МГУ отстранил от работы сотни сотрудников, отказавшихся от вакцинации

В Московском государственном университете имени Ломоносова 800 сотрудников отказались от вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.

Как заявил ректор МГУ Виктор Садовничий, это около 4% сотрудников учебного заведения. Они отстранены от работы со студентами. "Я издал приказ, прошу таких людей отстранить от контактов со студентами. На первый раз. А дальше будем думать", — сказал ректор МГУ. Он отметил, что хуже всего ситуация обстоит на трех факультетах, где до 100 противников иммунизации, сообщает ТАСС.

Производители вакцин сами вырастили "антипрививочников" оголтелой пропагандой вакцинации без публикации убедительных доказательств ее безопасности и эффективности. Об этом заявил ОСН глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин, который участвовал в третьей фазе испытаний "Спутника V".